Мэр Казани: Послание Раиса РТ содержит главную цель — это благополучие наших жителей

«Для нас послание Раиса республики — это всегда, во-первых, подведение итогов прошедшего рабочего года. Мы не только от нового до нового года, но и от послания до послания мерим свою работу. Безусловно, всегда очень ответственно слышать оценку, которую каждый из нас получает», — отметил он.