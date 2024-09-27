Лукашенко назвал условие применения ядерного оружия

При этом Лукашенко уверен, что Запад не хочет мировой войны. «Мы применим ядерное оружие — нам могут ответить. И по России в том числе. Поэтому Россия весь арсенал применит. А это уже мировая война. Этого не хочет и Запад. Они к этому не готовы. Но мы им откровенно говорим: красная линия — это государственная граница. Наступили на нее — ответ будет мгновенным. Мы к этому готовимся. Я честно и откровенно об этом говорю», — сказал президент.