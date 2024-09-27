Молдавский депутат направит жалобу на использование Санду админресурса

«В то время, как народ республики едва сводит концы с концами, партия власти тратит огромные государственные средства на свою предвыборную агитацию. Да, все предыдущие избирательные кампании партии “Действие и солидарность” сопровождались злоупотреблением админресурсом. Но впервые это делается так беззастенчиво, открыто и массово», — добавил Боля.