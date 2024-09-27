Молдавский депутат направит жалобу на использование Санду админресурса

«Продолжаю борьбу с наглым и циничным использованием Санду административного ресурса в личных политических целях. Подал жалобу в ЦИК. Может хоть на этот раз избирком выполнит свои прямые обязанности и отреагирует на творимое беззаконие», — написал Боля.
По его словам, 20 сентября в сквере Театра оперы и балета Санду провела предвыборный митинг, в котором участвовали государственные служащие, в том числе председатель парламента Игорь Гросу, премьер-министр Дорин Речан, члены правительства. Все это происходило в рабочее время.
«В то время, как народ республики едва сводит концы с концами, партия власти тратит огромные государственные средства на свою предвыборную агитацию. Да, все предыдущие избирательные кампании партии “Действие и солидарность” сопровождались злоупотреблением админресурсом. Но впервые это делается так беззастенчиво, открыто и массово», — добавил Боля.
Очередные президентские выборы в Молдавии состоятся 20 октября, в тот же день пройдет референдум о вступлении страны в ЕС. На выборах в Молдавии зарегистрировано 11 кандидатов. Помимо действующего президента Майи Санду, это бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, экс-глава Гагаузии Ирина Влах, экс-глава МВД Андрей Нэстасе, экс-глава МИД Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политсилы «Наша партия» Ренато Усатый и журналист Наталья Морарь.