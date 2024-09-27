Новосибирский суд признал законным запрет митинга в поддержку YouTube

— Одной из указанных в вашем уведомлении целей проведения публичного мероприятия является выражение несогласия с практикой фактического введения политической цензуры, что не подтверждено конкретными фактами и, соответственно, нарушает принцип законности, предусмотренный ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и так далее», — говорится в ответе мэрии.



В мае жители Искитима провели митинг против строительства завода, который относится к I категории по негативному воздействию на окружающую среду и II классу опасности по выбросам вредных веществ.