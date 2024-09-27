Новосибирский суд признал законным запрет митинга в поддержку YouTube

27 сентября Центральный суд Новосибирска признал законным отказ мэрии в согласовании митинга против блокировки YouTube. Об этом «Прецеденту» рассказали активисты, подававшие заявку.
— Мы считаем это проявлением цензуры и нарушением наших конституционных прав на законный мирный протест. После получения полного текста решения суда истец намерен успеть подготовить и направить жалобу для рассмотрения ее в областном суде, — заявил один из организаторов акции.
Напомним, у мэрии возникли претензии к содержанию заявки активистов.
— Одной из указанных в вашем уведомлении целей проведения публичного мероприятия является выражение несогласия с практикой фактического введения политической цензуры, что не подтверждено конкретными фактами и, соответственно, нарушает принцип законности, предусмотренный ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и так далее», — говорится в ответе мэрии.
В мае жители Искитима провели митинг против строительства завода, который относится к I категории по негативному воздействию на окружающую среду и II классу опасности по выбросам вредных веществ.