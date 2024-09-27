Мэр Казани о бонусах БРИКС: Гости уедут, а новая инфраструктура останется нашим жителям

«Мы провели огромную работу с нашими партнерами из федерального правительства, из Росконгресса. Безусловно, и в Правительстве республики нет никого, кто бы в этой работе не участвовал. Несмотря на то, что Казань и Татарстан имеют большой опыт проведения международных событий, такого плана события мы еще не проводили. Это все-таки политический саммит», — подчеркнул руководитель города.