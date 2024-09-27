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Министр строительства Пермского края будет отвечать за реконструкцию «Юности»

Объект планируется ввести в эксплуатацию летом 2025 года.

Источник: пресс-служба краевого правительства

Глава региона Дмитрий Махонин в рамках личного приема граждан затронул вопрос завершения строительства стадиона «Юность». Об этом сообщает пресс-служба краевого Правительства.

«Глава Прикамья также поручил министру строительства Пермского края Артему Габдрахманову взять на личный контроль завершение реконструкции и ввод в эксплуатацию стадиона “Юность” города Перми в срок до конца лета 2025 года», — передает пресс-служба главы региона.

Ранее «Комсомолка» писала, что открытие стадиона «Юность» планируют на конец лета — начало осени 2025 года. В 2024 году завершатся монолитные и бетонные работы. Далее по плану начинается отделка внутренних помещений.