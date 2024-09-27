Отремонтируют спортшколу, жилую девятиэтажку и запустят автобусный маршрут: Алексей Логвиненко провел прием граждан в Ростове

Ростов — город-миллионник — как живой организм. Если каждый день стараться сделать его лучше, то людям будет комфортнее жить в донской столице. И ряд таких вопросов, которые касаются многих ростовчан, как раз обсудили на личном приеме граждан, который провел глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко.
ДЛЯ 300 ШАХМАТИСТОВ.
И первой на повестке оказалась тема дополнительного образования. Родители ребят, которые ходят в спортшколу № 4 по проспекту Чехова, 33, переживают об условиях, в которых учатся почти 300 шахматистов от 6 до 18 лет и работают педагоги.
— Мой ребенок ходит в эту школу, и ему там очень нравится, педагогический коллектив — отличный, — рассказала мама одного из юных шахматистов. — Но двухэтажное здание нуждается в капремонте. Оно является объектом культурного наследия.
Как сообщил Алексей Логвиненко, проектно-сметная документация на проведение в здании капремонта уже прошла экспертизу. И в августе из бюджета города на эти цели было выделено 60 миллионов рублей. И уже к концу 2025 года планируется завершить капитальный ремонт.
— На период работ дети будут заниматься шахматами в других образовательных учреждениях, — успокоил родителей глава администрации. — Рассчитываю, что после сдачи объекта город получит не просто обновленное здание спортшколы, а полноценный Дом шахмат, где мы сможем проводить соревнования более высокого уровня.
УКРЕПИТЬ ФУНДАМЕНТ ДЕВЯТИЭТАЖКИ.
А у жильцов девятиэтажного дома по проспекту Стачки, 205, другая проблема. Люди пожаловались на разрушающийся фундамент. Специализированная организация в 2022 году выдала заключение о том, что дом является ограниченно-работоспособным, и для его дальнейшей эксплуатации нужно выполнить усиление грунтов оснований фундаментов и несущих конструкций.
— Мы хотим сохранить дом, поэтому обратились к вам за помощью, — сказала ростовчанка.
Глава объяснил, что эту задачу будет решать НКО «Фонд капитального ремонта».
— Работы по устранению крена и укреплению здания обойдутся в 163,5 миллиона рублей, из которых 108,6 миллиона — это средства областного бюджета, а еще 54,9 миллиона рублей — деньги города. Рабочие приступят к выполнению задачи в ноябре, а сдать объект должны в декабре 2026 года, — уточнил Алексей Логвиненко.
БЛАГОУСТРОЙСТВО И ТРАНСПОРТ.
Жители дома № 28 по улице Литвинова попросили обновить контейнерную площадку для сбора твердых коммунальных отходов. Ей пользуются также те, кто живет по улицам 1-я Володарского, ул. 2-я Володарского и Горбачева. Работы будут выполнены до конца октября.
— В ходе благоустройства число контейнеров для сбора отходов увеличат с 5 до 7. Также на площадке появится двойной отсек для складирования крупногабаритных отходов, — добавил глава.
Еще одна родительская «боль» жителей Западного — как детям добираться в школу № 72. И одна из матерей обратилась от имени многих родителей с просьбой запустить прямое автобусное сообщение между ЖК «Западная резиденция», СНТ «Изумруд» и школой № 72. Сейчас дети добираются к месту учебы с пересадкой.
— В этом году мой ребенок пошел в первый класс и сложно добираться до школы. Хотелось бы решить этот вопрос, — обратилась к главе мама школьника.
По словам Алексея Логвиненко, принято решение для организации подвоза детей к образовательному учреждению изменить схему движения автобуса № 16а и направить его по улицам Жданова и Ткачева. Кстати, эту инициативу поддержали жители на сервисе «Активный ростовчанин»: автобусы начнут курсировать по этому маршруту уже с 28 сентября.
Глава добавил: если этой меры будет недостаточно, то власти рассмотрят вариант с организацией прямого подвоза детей из «Западной резиденции» на школьном автобусе.