Отремонтируют спортшколу, жилую девятиэтажку и запустят автобусный маршрут: Алексей Логвиненко провел прием граждан в Ростове

А у жильцов девятиэтажного дома по проспекту Стачки, 205, другая проблема. Люди пожаловались на разрушающийся фундамент. Специализированная организация в 2022 году выдала заключение о том, что дом является ограниченно-работоспособным, и для его дальнейшей эксплуатации нужно выполнить усиление грунтов оснований фундаментов и несущих конструкций.