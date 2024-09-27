Reuters: Путин обозначил «красную линию» для Запада

Очередным сигналом в длинной серии предупреждений стало то, что Путин в среду расширил список сценариев, которые могут привести к использованию Москвой ядерного оружия. По его словам, Россия может это сделать в ответ на крупную атаку с использованием самолетов, ракет или беспилотников. При этом соперничающая ядерная держава, которая поддержала страну, напавшую на Россию, будет также считаться стороной атаки.