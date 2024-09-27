Reuters: Путин обозначил «красную линию» для Запада

Главный вопрос
Некоторые на Западе спрашивают: Путин действительно это имеет в виду?
Как пишет Reuters, этот вопрос имеет решающее значение для хода войны. Если Путин блефует, как считают Украина и некоторые ее сторонники, то Запад может усилить военную поддержку Киева независимо от угроз Москвы.
Очередным сигналом в длинной серии предупреждений стало то, что Путин в среду расширил список сценариев, которые могут привести к использованию Москвой ядерного оружия. По его словам, Россия может это сделать в ответ на крупную атаку с использованием самолетов, ракет или беспилотников. При этом соперничающая ядерная держава, которая поддержала страну, напавшую на Россию, будет также считаться стороной атаки.
Эти критерии напрямую применимы к ситуации, которая возникнет, если Запад позволит Украине нанести удар вглубь российской территории с помощью западных ракет большой дальности, таких как американские ATACMS и британские Storm Shadow.
Это был очень четкий сигнал: не совершайте ошибку!
Мнения Запада: «ядерный шантаж»
Реакция Киева была быстрой: глава администрации Зеленского Андрей Ермак обвинил Путина в «ядерном шантаже». «По-моему, это очередной блеф… Путин не посмеет применить ядерное оружие, потому что это сделает его полным изгоем», — написал на своей странице в Х Антон Геращенко, бывший советник министра внутренних дел Украины.
Госсекретарь США Энтони Блинкен счел предупреждение Путина «безответственным и несвоевременным» и отметил, что это был не первый раз, когда Путин «бряцал ядерным оружием».
Андреас Умланд, аналитик Шведского института международных отношений, обвинил российского президента в играх разума. «Это психологическая пиар-операция Кремля, не имеющая особого смысла. Она призвана напугать лидеров и избирателей стран, поддерживающих Украину», — написал он.
Как пояснил Хоффманн, следующими шагами может стать изъятие боеголовок из хранилища и их сопряжение с носителями для нанесения тактического удара, затем начнется подготовка к масштабному ядерному применению — подготовка шахт и приведение бомбардировщиков в состояние боевой готовности. Но все это, по его словам, американские разведывательные службы обнаружат.
Порог снижен
Тем не менее Путин более конкретно, чем в прошлом, обозначил обстоятельства, которые могут побудить к применению ядерного оружия. Например, заявлено, что это может произойти в ответ на обычный удар, который представляет «критическую угрозу» суверенитету России. Ранее в российской ядерной доктрине говорилось об угрозе «самому существованию государства».
Настоящие адресаты
Настоящие адресаты послания Путина, согласно Reuters, были в Киеве, Вашингтоне и Лондоне.
Евгений Минченко, российский политический консультант, убежден, что пересмотр доктрины стал прямым посланием Украине и Западу воздержаться от дальнейшей эскалации войны в Россию.
Сергей Марков, бывший советник Кремля, считает, что изменение доктрины открыло дверь для использования Россией тактического ядерного оружия в определенных сценариях, в частности против Украины.
Причина изменения ядерной доктрины — угроза полной эскалации со стороны Запада. Запад уверен, что Россия не применит тактическое ядерное оружие первой. Вот Россия говорит, что готова.
Марков предположил, что Россия может применить тактическое ядерное оружие против Украины или авиабаз в Румынии или Польше, если украинские военные самолеты совершат вылеты оттуда, и если Киев — при поддержке спутников США или Великобритании — использует самолеты для удара по Москве или по регионам центральной России.
«Никакого уважения»
Военный аналитик Игорь Коротченко считает, что изменения были необходимы, потому что Запад проигнорировал множество предыдущих сигналов Москвы, включая российские учения летом, на которых отрабатывалось применение тактического ядерного оружия.
Мы видим, что западные противники больше не уважают никаких «красных линий», полагая, что любые действия по вооружению Украины и удары с западной помощью по объектам в глубине российской территории не будут встречены ядерной эскалацией.
Владимир Аватков, специалист по международным отношениям, уверен, что это не просто попытка предупредить западные страны, но и «вернуть им страх, который они полностью потеряли, и, возможно, даже стратегическое мышление».
Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности России и бывший президент, предупредил, что слова Путина должны заставить Украину и Запад задуматься.
«Само изменение нормативных условий использования нашей страной ядерной компоненты может охладить пыл тех противников, которые не утратили еще чувство самосохранения», — подчеркнул он в своем заявлении.
«Как малые дети»
Николай Соков, бывший российский дипломат, сказал, что в Москве испытывает чувство разочарования из-за того, что Запад, похоже, глух к ее многочисленным ядерным предупреждениям. Поэтому Кремль усилил сигнал: «Путин решил, что Запад — как малые дети, и нужно объяснять каждую мелочь, потому что они просто не понимают».
«Мы столкнулись с ситуацией, которая нам совершенно незнакома.. Если вы не учтете риски, то вас (западные страны), скорее всего, ждет очень неприятный сюрприз», — предупредил он в телефонном интервью.