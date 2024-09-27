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Прокурор Волгоградской области провел проверку в исправительной колонии

27 сентября прокурор Волгоградской области Денис Костенко в рамках надзорного мероприятия посетил ИК-26 в Красноармейском районе.

Как сообщили в прокуратуре региона, во время проверки исправительной колонии строгого режима были осмотрены общежития для осужденных, производственные помещения, дисциплинарный корпус, столовую.

В результате прокурорской проверки выявлены отдельные нарушения закона о порядке отбывания наказания, при привлечении осужденных к труду. Для устранения нарушений приняты меры реагирования.

Кроме этого, Денис Костенко провел личный прием осужденных, по обращениям которых организовали проверки.

Итоги надзорного мероприятия обсуждены с руководством территориального органа уголовно-исполнительной системы и исправительной колонии строго режима.

Прокуратура