Лукашенко назвал организаторов провокации в Буче

Глава государства в ходе сегодняшней встречи со студентами белорусских технических вузов рассказал о том, что провокация в Буче была информационно-технологической операцией.
«Наша разведка четко установила, кто это был. Это были британцы, они организовывали. Наши молодцы, как они это отследили: и номера машин, и как приезжали туда и прочее».
Президент добавил, что подобные операции страны Запада проводят не первый раз. Он напомнил, что сегодня идет информационная война, и необходимо отвечать противнику.
«Только я сказал: “В основе должна лежать правда. Зачем врать?” — сказал Лукашенко.
Провокация в Буче
В апреле 2022 года Минобороны России заявляло, что опубликованные Киевом материалы, которые якобы свидетельствуют о преступлениях в Буче (Киевская область) являются очередной провокацией со стороны Украины. В ведомстве подчеркнули, что за время нахождения города под контролем РФ ни один мирный житель не пострадал от насильственных действий.
Минобороны уточнило, что российские подразделения покинули Бучу еще 30 марта 2022 года, выезды из города не блокировались, а южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливала украинская артиллерия.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия отвергает любые обвинения в причастности российских военных к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров прислушаться к аргументам Москвы.