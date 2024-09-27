Лукашенко назвал организаторов провокации в Буче

В апреле 2022 года Минобороны России заявляло, что опубликованные Киевом материалы, которые якобы свидетельствуют о преступлениях в Буче (Киевская область) являются очередной провокацией со стороны Украины. В ведомстве подчеркнули, что за время нахождения города под контролем РФ ни один мирный житель не пострадал от насильственных действий.