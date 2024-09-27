Индексация зарплат, страховка в такси: в октябре вступят в силу новые законы

Кроме того, будут уточнены правила участия в закупках юридических лиц, а также порядок рассмотрения жалобы на действия (бездействие) субъекта контроля в сфере закупок по существу. У Росгвардии появятся собственные информационные системы в сферах оборота оружия, частной охранной и частной детективной деятельности, вневедомственной охраны, госконтроля за обеспечением безопасности объектов ТЭК, за деятельностью подразделений охраны юрлиц с особыми уставными задачами и подразделений ведомственной охраны. Будет также устранено дублирование полномочий полиции и надзорных органов при производстве по делам об административных правонарушениях.