Лукашенко высказался о помиловании примерно 100 осужденных

Когда Лукашенко задали вопрос о подписанных недавно трех указах о помиловании осужденных за преступления экстремистской направленности, глава страны обратил внимание на то, что вопрос помилования является конституционной обязанностью президента. Также он заявил, что данная практика будет продолжена в Беларуси.
— Продолжать я буду. Потому что это моя работа, это конституционная обязанность президента — помиловать человека. Поэтому надо выполнять свои обязанности. Поэтому мы будем продолжать, — констатировал он.
При этом Лукашенко заметил, что надеется на то, что помилованные раскаялись в совершенных преступлениях.
— Конечно, среди них будут те, которые обещали, каялись, что изменят свою позицию, не будут мешать другим людям… Бывает, что они нарушают свои обязательства, — отметил он.
И здесь Лукашенко с уверенностью заметил, что людям надо всегда давать шанс. Также он сказал, что указы о помиловании были подписаны в отношении примерно сотни человек. И он снова подчеркнул, что в этом его решении на него никто не давил, и что некоторых выпустили «чисто по гуманитарным соображениям».
— Никто меня не просил, ни с кем мы ничего не разменивали. Мы изучили вопрос. Этот — больной. Костусев там такой. Они же вот с Зенковичем расстрелять вертолет президента собирались на посадке и так далее. Куда ты пошел? Обнаружили рак. Ну чего в тюрьме его держать? Выпустили. Другие там. Есть и больные, и хромые. Разные, — рассказал он.
Еще Лукашенко сказал, что многие, особенно молодые, «шли в толпе, не соображали и “поперли” в общей массе. И с ними разбираются, чтобы их вернуть. Но, если было совершено уголовное преступление, то “они сюда не вернутся”.
Ранее мы писали, что 4 сентября президент помиловал 30 осужденных лиц за преступления протестной направленности. Еще помилованы были 37 человек в преддверии Дня народного единства 17 сентября.
До этого 16 августа были помилованы 30 осужденных за преступления протестной направленности. А 3 июля был подписан закон об амнистии в связи с 80-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.