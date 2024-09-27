Лукашенко высказался о помиловании примерно 100 осужденных

— Никто меня не просил, ни с кем мы ничего не разменивали. Мы изучили вопрос. Этот — больной. Костусев там такой. Они же вот с Зенковичем расстрелять вертолет президента собирались на посадке и так далее. Куда ты пошел? Обнаружили рак. Ну чего в тюрьме его держать? Выпустили. Другие там. Есть и больные, и хромые. Разные, — рассказал он.