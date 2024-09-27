Вучич назвал наиболее вероятный мирный сценарий для Украины

Россия хочет предложить Украине «корейский вариант», заявляли в Киеве. Так, в прошлом году об этом говорил занимавший пост секретаря Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов. «Вот здесь такие украинцы, а здесь не такие украинцы. Россияне сейчас будут придумывать все что угодно. Точно знаю, что один из вариантов, которые они могут нам предлагать, — это “38-я параллель”, — говорил он. При этом такой вариант как возможный он исключал.