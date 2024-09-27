В 304 километрах от Петербурга: Финляндия назвала место будущего штаба НАТО

Министерство обороны Финляндии предложило разместить штаб НАТО в Миккели, где сейчас базируется финское командование сухопутных войск. Этот город располагается всего в 140 километрах от границы с Россией и 304 километрах от Петербурга. Предполагается, что новый штаб будет планировать, готовить и руководить действиями сухопутных сил НАТО в Северной Европе. Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства соседнего государства.