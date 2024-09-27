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В 304 километрах от Петербурга: Финляндия назвала место будущего штаба НАТО

Финляндия предложила разместить штаб НАТО в Миккели, в 300 километрах от Петербурга.

Источник: Комсомольская правда

Министерство обороны Финляндии предложило разместить штаб НАТО в Миккели, где сейчас базируется финское командование сухопутных войск. Этот город располагается всего в 140 километрах от границы с Россией и 304 километрах от Петербурга. Предполагается, что новый штаб будет планировать, готовить и руководить действиями сухопутных сил НАТО в Северной Европе. Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства соседнего государства.

— Создание нового командования сухопутных войск НАТО в Финляндии является важным шагом на пути к еще большему укреплению потенциала Североатлантического альянса в области сдерживания и обороны. Штаб финской армии в Миккели было очевидным выбором для размещения командования НАТО. Объединяя эти два подразделения, мы получаем наилучшую возможную синергию между координацией нашей национальной обороны и координацией оборонных возможностей Североатлантического альянса.

заявил Антти Хаккянен
министр обороны

В мирное время штаб будет отвечать за учения НАТО и другие мирные действия в своем районе. Но в случае кризиса, оттуда будут руководить операциями сухопутных сил НАТО.

НАТО