Олбани
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Андрей Фатеев отказался от участия в конкурсе на пост сити-менеджера Таганрога

Андрей Фатеев объяснил, почему отказался от борьбы за пост главы администрации Таганрога.

Источник: Комсомольская правда

Действующий сити-менеджер Таганрога Андрей Фатеев отказался от участия в конкурсе на должность главы городской администрации. Об этом управленец сообщил в своем телеграм-канале.

— Это непростой шаг, ведь Таганрог для меня родной и любимый город, — признался Андрей Фатеев.

Чиновник отметил, что за время его работы было сделано многое. Люди отмечали улучшения в жизни города, но также поступала и конструктивная критика.

Свои аккаунты в соцсетях Андрей Фатеев пообещал передать новому руководителю для того, чтобы таганрожцы могли оперативно получать достоверную информацию.

— Спасибо всем, кто был рядом, кто помогал и поддерживал. Каждому желаю крепкого здоровья, благополучия. Относитесь с таким же трепетом к городу, любите Таганрог всей душой и помните, что только вместе можно добиваться хороших результатов, — добавил Андрей Фатеев.

Напомним, Андрей Фатеев возглавлял таганрогскую администрацию с весны 2023 года. До этого чиновник был министром общего и профессионального образования Ростовской области.