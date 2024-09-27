Андрей Фатеев отказался от участия в конкурсе на пост сити-менеджера Таганрога

— Спасибо всем, кто был рядом, кто помогал и поддерживал. Каждому желаю крепкого здоровья, благополучия. Относитесь с таким же трепетом к городу, любите Таганрог всей душой и помните, что только вместе можно добиваться хороших результатов, — добавил Андрей Фатеев.