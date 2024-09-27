Андрей Фатеев отказался от участия в конкурсе на пост сити-менеджера Таганрога

Действующий сити-менеджер Таганрога Андрей Фатеев отказался от участия в конкурсе на должность главы городской администрации. Об этом управленец сообщил в своем телеграм-канале.
— Это непростой шаг, ведь Таганрог для меня родной и любимый город, — признался Андрей Фатеев.
Чиновник отметил, что за время его работы было сделано многое. Люди отмечали улучшения в жизни города, но также поступала и конструктивная критика.
Свои аккаунты в соцсетях Андрей Фатеев пообещал передать новому руководителю для того, чтобы таганрожцы могли оперативно получать достоверную информацию.
— Спасибо всем, кто был рядом, кто помогал и поддерживал. Каждому желаю крепкого здоровья, благополучия. Относитесь с таким же трепетом к городу, любите Таганрог всей душой и помните, что только вместе можно добиваться хороших результатов, — добавил Андрей Фатеев.
Напомним, Андрей Фатеев возглавлял таганрогскую администрацию с весны 2023 года. До этого чиновник был министром общего и профессионального образования Ростовской области.