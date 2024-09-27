Лукашенко назвал работу самую тяжелую и самую интересную, которой завидует

Белорусский президент вспомнил о том, что в свое время в университете ему предлагали заняться научной деятельностью. И темой его научной работы должно было стать движение сопротивления в Западной Европе в годы Второй мировой войны. Но тогда Лукашенко принял решение отказаться, считая, что работа ученого — самая тяжелая.