Лукашенко назвал работу самую тяжелую и самую интересную, которой завидует

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о самой тяжелой и самой интересной работе, пишет БелТА.
Так, на встрече со студентами 27 сентября, Лукашенко сказал, что работа ученого является самой тяжелой, а ректора университета — самой интересной из всех.
Белорусский президент вспомнил о том, что в свое время в университете ему предлагали заняться научной деятельностью. И темой его научной работы должно было стать движение сопротивления в Западной Европе в годы Второй мировой войны. Но тогда Лукашенко принял решение отказаться, считая, что работа ученого — самая тяжелая.
Также он заметил, что относится внимательно и аккуратно к труду ученых и преподавателей, так как и сам был и преподавателем, и лектором.
— Самый тяжелый труд — ученого человека, который диссертации пишет, который научной деятельностью занимается. Я просто боготворю этих людей, — подчеркнул он.
В продолжение, Лукашенко охарактеризовал работу ректора университета, как самую интересную. И заявил, что эта должность для него — «верх всего».
— Это же интересно: молодые люди, общаешься со студентами, разговариваешь. Мне это очень нравится. Поэтому я, назначая ректора, завидую этому самому ректору, — резюмировал президент.