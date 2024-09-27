Венгерский премьер не раз выступал в поддержку России. Россия — «управляемая» страна, «логичная, спокойная и предсказуемая», в то время как «поведение Запада нерационально», заявлял, в частности, он в июле. «За последние два года произошел поворот на 180 градусов. Запад отдал приказ миру выступить против России и поддержать Запад. Но сейчас мы находимся на той стадии, когда все постепенно становятся на сторону России», — говорил Орбан.