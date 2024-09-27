Запад пытается осложнить транзит в Калининградскую область, заявил Патрушев

Чтобы увеличить провозную способность паромной линии, сейчас развивают инфраструктуру железнодорожных паромных комплексов в Балтийске и Усть-Луге. Запущена первая очередь грузопассажирского морского терминала в Пионерском. Это сооружение должно стать одним из крупнейших на Северо-Западе России. Терминал сможет принимать до 225 тысяч пассажиров и до 80 тысяч единиц грузового транспорта в год. «Вместе с тем важно решить вопросы поставки строительных материалов, необходимых для возведения морского терминала», — подчеркнул Патрушев.