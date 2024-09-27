«Чем смешнее страна, тем выше ее гонор»: Медведев о реакции на ядерную доктрину

«На самом деле я видел кое-что на эту тему. Отдельные руководители военных организаций, генштаба небольших государств договорились до возможности нанесения превентивного удара по России. Ну что тут можно сказать? Чем смешнее государство, тем выше гонор у отдельных сумасшедших руководителей этого государства», — сказал он.