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«Чем смешнее страна, тем выше ее гонор»: Медведев о реакции на ядерную доктрину

КАПУСТИН ЯР /Астраханская область/, 27 сентября. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил ТАСС, комментируя реакцию Запада на ядерную доктрину России, что чем смешнее страна, тем выше ее гонор.

Источник: РИА "Новости"

«На самом деле я видел кое-что на эту тему. Отдельные руководители военных организаций, генштаба небольших государств договорились до возможности нанесения превентивного удара по России. Ну что тут можно сказать? Чем смешнее государство, тем выше гонор у отдельных сумасшедших руководителей этого государства», — сказал он.

Ранее начальник генштаба Сил обороны Эстонии генерал-майор Вахур Карус заявил в интервью государственной телерадиокомпании страны о подготовке НАТО к конфликту с Россией, причем даже готовности Таллина нанести превентивный удар. Карус выразил уверенность в способности Эстонии «раздавить врага на его собственной территории».

О параметрах корректировки российской ядерной доктрины на заседании постоянного совещания при Совете безопасности РФ объявил президент Владимир Путин. Среди уточнений — признание нападением поддержку ядерной державой неядерного воюющего с Россией государства, гарантии ядерного ответа на нападение на союзника РФ — Белоруссию, а также массированный старт вражеских самолетов и ракет и другие критические угрозы российскому суверенитету, даже неядерным оружием.

Медведев Дмитрий
НАТО