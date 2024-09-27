«Чем смешнее страна, тем выше ее гонор»: Медведев о реакции на ядерную доктрину

«На самом деле я видел кое-что на эту тему. Отдельные руководители военных организаций, генштаба небольших государств договорились до возможности нанесения превентивного удара по России. Ну что тут можно сказать? Чем смешнее государство, тем выше гонор у отдельных сумасшедших руководителей этого государства», — сказал он.
Ранее начальник генштаба Сил обороны Эстонии генерал-майор Вахур Карус заявил в интервью государственной телерадиокомпании страны о подготовке НАТО к конфликту с Россией, причем даже готовности Таллина нанести превентивный удар. Карус выразил уверенность в способности Эстонии «раздавить врага на его собственной территории».
О параметрах корректировки российской ядерной доктрины на заседании постоянного совещания при Совете безопасности РФ объявил президент Владимир Путин. Среди уточнений — признание нападением поддержку ядерной державой неядерного воюющего с Россией государства, гарантии ядерного ответа на нападение на союзника РФ — Белоруссию, а также массированный старт вражеских самолетов и ракет и другие критические угрозы российскому суверенитету, даже неядерным оружием.