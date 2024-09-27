В оппозиции Молдавии заявили, что вступление в ЕС погубит республику

«За привлекательной оберткой ЕС скрывается разваливающееся объединение, которое уже с трудом можно назвать союзом. За фасадом благополучия остаются нарастающие разногласия стран-участниц, не говоря уже о трещащей по швам экономике некоторых “адептов” Евросоюза, которые только потеряли от евроинтеграции. Вступление в ЕС сегодня — губительно для Молдовы. Оно равно разорению и уничтожению собственной идентичности», — написала Параска в своем Telegram-канале.
По ее словам, европейцы имеют «преимущества» в виде завышенных цен, невыполняемых социальных гарантий, дорогих услугах, в том числе и необходимых, как, например, медицинские.
«Все это на фоне фактического притеснения традиционных ценностей, нивелирования значимости института семьи, обесценивания веры. Выбирая будущее для республики, нам, гражданам, следует ориентироваться в первую очередь на собственные потребности. Мы видим, что все связанные с евроинтеграцией обещания, которые дает власть, не просто пусты, они противоположны тому, что мы, очевидно, получим», — добавила Параска.
Референдум о евроинтеграции Молдавии пройдет 20 октября, в один день с выборами президента. На референдуме будет один вопрос: «Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?». Идея референдума подверглась критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. В частности, лидер блока «Победа» Илан Шор, а также экс-президент и лидер Партии социалистов Игорь Додон, экс-премьер Василий Тарлев и другие политики неоднократно заявляли в СМИ, что за этим плебисцитом скрывается манипуляция общественным мнением. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций действующих властей перед предстоящими президентскими и парламентскими выборами.