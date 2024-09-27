Лукашенко ответил студентам, ждать ли нового набора на полет в космос

Студенты поинтересовались, ждать ли нового набора на полет в космос.
Напомним, что весной 2024 года успешный полет в космос совершила белоруска Марина Василевская.
Александр Лукашенко отметил, что полет Василевской состоялся благодаря его договоренности с президентом России Владимиром Путиным.
— Я ведь понимаю, что такое в космос. Это подготовка. Это большие деньги. Человек отнесся по-братски, как старший брат, — сказал Александр Лукашенко.
Одной из участниц встречи, задавшей вопрос о полете в космос, Александр Лукашенко сказал:
— Чтобы тебе полететь в космос, не вопрос, я тебя устроить могу «по блату» в отряд космонавтов. Но полетишь ты, может быть, через 11−12 лет.
Он подчеркнул, что для подготовки космонавта нужно время. И обратил внимание, что для того, чтобы стать космонавтом, нужны способности.
— Конечно, я буду поддерживать. Но это годы. И это тобою будет нарабатываться определенная программа, — объяснил он.
Президент отметил, что в профессии космонавта нужно расти постепенно.
— Тот, кто стремится к цели, он рано или поздно дойдет до этого, — сказал Александр Лукашенко.