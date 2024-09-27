В Евпатории выбрали председателя городского совета

«Поздравляю Галину Витальевну Герасимову с избранием на должность главы муниципального образования городской округ Евпатория — председателя Евпаторийского горсовета Республики Крым lll созыва», — написал он в Telegram-канале.
Иван Просоедов пожелал Галине Герасимовой достижения всех поставленных целей и эффективной работы на благо Евпатории и горожан.
После выборов 8 сентября в Крыму новоизбранные депутаты местных советов формируют новый аппарат и назначают председателей городского совета, а также определяют даты проведения конкурсов на должности глав администраций.
В Бахчисарае выборы председателя городского совета состоялись 20 сентября — им стала Ольга Кулинченко. В Ялте на должность председателя был переизбран Константин Шимановский, а временно исполнять обязанности главы администрации будет Сергей Баннов. В Судаке главой муниципального образования — председателем Судакского совета стала Дарья Дейнеко.