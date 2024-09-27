Олбани
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Евпатории выбрали председателя городского совета

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен — РИА Новости Крым. В Евпатории выбрали председателя городского совета. Об этом сообщает заместитель главы администрации города Иван Просоедов.

Источник: Reuters

«Поздравляю Галину Витальевну Герасимову с избранием на должность главы муниципального образования городской округ Евпатория — председателя Евпаторийского горсовета Республики Крым lll созыва», — написал он в Telegram-канале.

Иван Просоедов пожелал Галине Герасимовой достижения всех поставленных целей и эффективной работы на благо Евпатории и горожан.

После выборов 8 сентября в Крыму новоизбранные депутаты местных советов формируют новый аппарат и назначают председателей городского совета, а также определяют даты проведения конкурсов на должности глав администраций.

В Бахчисарае выборы председателя городского совета состоялись 20 сентября — им стала Ольга Кулинченко. В Ялте на должность председателя был переизбран Константин Шимановский, а временно исполнять обязанности главы администрации будет Сергей Баннов. В Судаке главой муниципального образования — председателем Судакского совета стала Дарья Дейнеко.