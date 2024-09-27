В Евпатории выбрали председателя городского совета

В Бахчисарае выборы председателя городского совета состоялись 20 сентября — им стала Ольга Кулинченко. В Ялте на должность председателя был переизбран Константин Шимановский, а временно исполнять обязанности главы администрации будет Сергей Баннов. В Судаке главой муниципального образования — председателем Судакского совета стала Дарья Дейнеко.