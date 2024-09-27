Николай Патрушев посетил Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь»

Помощник Президента, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев побывал на крупнейшем судостроительном предприятии региона в ходе рабочей поездки в Калининград 27 сентября.
Вместе с губернатором Алексеем Беспрозванных он проинспектировал работы по реконструкции достроечной набережной № 5, ознакомился с производственной базой в цехах, а также реализацией программы модернизации производственных мощностей по программе Минпромторга России на примере цеха № 50.
Помощник Президента также осмотрел ход строительства океанографического исследовательского судна «Алмаз» и большого морозильного рыболовного траулера «Виктор Гаврилов».
На состоявшемся в заводоуправлении совещании Николай Патрушев обсудил с главой региона, руководством завода, представителями министерств и ведомств, а также Объединенной судостроительной корпорации перспективы развития Прибалтийского судостроительного завода «Янтарь», в том числе строительство нового дока в рамках доковой программы АО ОСК.
Отдельное внимание уделено реализации инвестиционных программ по модернизации предприятия, вопросам импортонезависимости, работе по привлечению и закреплению молодых кадров.
«Мы успешно решаем вопросы импортозамещения, модернизации производства и инфраструктуры. Активную поддержку оказывают нам АО “ОСК”, Министерство промышленности и торговли РФ и губернатор Калининградской области. Завод стабильно развивается, обеспечивает работой более 4 000 человек и наращивает производственные мощности», — сообщил генеральный директор предприятия Илья Самарин.
В свою очередь помощник Президента, председатель Морской коллегии отметил, что строительство заказов на заводе ведется ритмично, с положительной динамикой, а завод обладает высоким потенциалом и компетенциями, которые позволяют качественно выполнять как государственные, так и коммерческие заказы.
«Наращиваются производственные мощности, развиваются новые направления судостроения, что наряду с исполнением текущих задач закладывает хороший задел для развития предприятия и вносит весомый вклад в укрепление потенциала российского флота», — сказал Николай Патрушев.