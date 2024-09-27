Николай Патрушев посетил Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь»

В свою очередь помощник Президента, председатель Морской коллегии отметил, что строительство заказов на заводе ведется ритмично, с положительной динамикой, а завод обладает высоким потенциалом и компетенциями, которые позволяют качественно выполнять как государственные, так и коммерческие заказы.