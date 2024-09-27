Работы не боится: Токаев похвалил акима Туркестанской области

«Глава государства был проинформирован об основных направлениях развития агропромышленного комплекса в регионе. В частности, здесь намерены сконцентрироваться на повышении урожайности сельскохозяйственных культур, внедрении водосберегающих технологий, расширении теплиц и реализации инвестиционных проектов. К 2030 году в области будут внедрены водосберегающие технологии на 40% орошаемых земель и введены в эксплуатацию новые тепличные комплексы площадью 602 га».