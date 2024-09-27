МИД Китая заявил, что ничего не знает о затонувшей подводной лодке

По словам экспертов, на этих фотографиях зафиксирован процесс подготовки лодки к выходу в море. На фотографиях, сделанных в августе, снова видна стоящая на верфи лодка. Из этого эксперты заключили, что лодку, скорее всего, подняли. Точно, однако, они не готовы это утверждать, поскольку не могут определить, та же это подлодка или нет. Отдельно эксперты говорят, что у них нет данных ни о возможных жертвах катастрофы, ни о том, находилось ли на борту лодки на момент затопления ядерное топливо.