Stars and Stripes: как изменилась подготовка армии США в Европе на фоне конфликта на Украине

Упор теперь делается на то, чтобы войска быстрее адаптировались к более сложным условиям боя, сказал генерал-майор 3-й пехотной дивизии Кристофер Норрис. Его команда весной завершила девятимесячную командировку, во время которой курировала армейские подразделения в Польше и странах Балтии, говорится в статье в Stars and Stripes.
Она заключается в том, что уроки, полученные военнослужащими в полевых условиях, оперативно проходят тестирование в составе общей армии. «Мы наблюдаем за миром, а затем трансформируемся», — сказал Норриc.
В прошлом обеспечение мобильности командных пунктов не было главным приоритетом для американской армии, которая за два десятилетия конфликтов в Ираке и Афганистане не сталкивалась с противником, имеющим возможности нанесения ударов на большие расстояния.
Во время развертывания 3-й пехотной дивизии, которое завершилось в мае, солдаты координировали свои действия с Группой содействия безопасности Европейского командования США и командой из Украины. Украинские силы передали информацию о проведении боевых операций против российской армии. Данные были распространены и другим подразделениям в Соединенных Штатах, готовящимся к развертыванию в Европе.
Тактика обмана включала создание фейковых командных пунктов для заманивания условного противника. «Это позволяет уничтожать силы противника, сохраняя при этом настоящий командный пункт», — говорится в заявлении армии.
Норрис, до того, как стал командующим 3-й пехотной дивизией, неоднократно служил в Европе, в том числе возглавлял учебное командование 7-й армии в Графенвёре. Это позволило ему понять, как изменилась миссия армии на континенте. «Всего за несколько коротких лет у нас появились командные пункты, которые перемещаются за считанные минуты», — сказал Норрис, добавив, что армия стала быстрее отдавать приказы на поле боя.
В 2017 году он доставил полную бронетанковую бригаду солдат из порта в Германии в места дислокации в Польше, положив начало усилиям армии по обеспечению непрерывной ротации танковых подразделений в Центральной и Восточной Европе. С тех пор армейские операции на восточном фланге НАТО неуклонно развиваются.