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Stars and Stripes: как изменилась подготовка армии США в Европе на фоне конфликта на Украине

Фейковые командные пункты, электромагнитные ловушки и мобильные центры управления — военный конфликт на Украине изменил подготовку американской армии в Европе, пишет Джон Вандивер.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: NATO
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Упор теперь делается на то, чтобы войска быстрее адаптировались к более сложным условиям боя, сказал генерал-майор 3-й пехотной дивизии Кристофер Норрис. Его команда весной завершила девятимесячную командировку, во время которой курировала армейские подразделения в Польше и странах Балтии, говорится в статье в Stars and Stripes.

За последние пару лет подход к обучению армии изменился: акцент ставится на концепцию «трансформация в контакте».

Она заключается в том, что уроки, полученные военнослужащими в полевых условиях, оперативно проходят тестирование в составе общей армии. «Мы наблюдаем за миром, а затем трансформируемся», — сказал Норриc.

В прошлом обеспечение мобильности командных пунктов не было главным приоритетом для американской армии, которая за два десятилетия конфликтов в Ираке и Афганистане не сталкивалась с противником, имеющим возможности нанесения ударов на большие расстояния.

Однако военный конфликт на Украине, широкое использование беспилотников и точных ударов показали, насколько уязвимыми могут стать командные пункты.

Во время развертывания 3-й пехотной дивизии, которое завершилось в мае, солдаты координировали свои действия с Группой содействия безопасности Европейского командования США и командой из Украины. Украинские силы передали информацию о проведении боевых операций против российской армии. Данные были распространены и другим подразделениям в Соединенных Штатах, готовящимся к развертыванию в Европе.

В результате были разработаны сценарии боевых действий, включающие такие технологии, как дроны-приманки и использование электромагнитных ловушек, чтобы помочь защитить силы США от превращения в мишень.

Тактика обмана включала создание фейковых командных пунктов для заманивания условного противника. «Это позволяет уничтожать силы противника, сохраняя при этом настоящий командный пункт», — говорится в заявлении армии.

Норрис, до того, как стал командующим 3-й пехотной дивизией, неоднократно служил в Европе, в том числе возглавлял учебное командование 7-й армии в Графенвёре. Это позволило ему понять, как изменилась миссия армии на континенте. «Всего за несколько коротких лет у нас появились командные пункты, которые перемещаются за считанные минуты», — сказал Норрис, добавив, что армия стала быстрее отдавать приказы на поле боя.

В 2017 году он доставил полную бронетанковую бригаду солдат из порта в Германии в места дислокации в Польше, положив начало усилиям армии по обеспечению непрерывной ротации танковых подразделений в Центральной и Восточной Европе. С тех пор армейские операции на восточном фланге НАТО неуклонно развиваются.

учения
НАТО