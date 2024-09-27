Stars and Stripes: как изменилась подготовка армии США в Европе на фоне конфликта на Украине

Норрис, до того, как стал командующим 3-й пехотной дивизией, неоднократно служил в Европе, в том числе возглавлял учебное командование 7-й армии в Графенвёре. Это позволило ему понять, как изменилась миссия армии на континенте. «Всего за несколько коротких лет у нас появились командные пункты, которые перемещаются за считанные минуты», — сказал Норрис, добавив, что армия стала быстрее отдавать приказы на поле боя.