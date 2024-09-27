Президент Узбекистана и наследный принц Дубая обсудили, как дальше странам развивать сотрудничество

В состав эмиратской делегации также вошли министры по делам правительства, энергетики и инфраструктуры, экономики, государственный министр по вопросам искусственного интеллекта и цифровой экономики.
Стороны рассмотрели вопросы формирования новой долгосрочной повестки дня взаимовыгодного сотрудничества в таких ключевых направлениях, как инвестиции, инновационное развитие, зеленая энергетика, инфраструктура, образование, здравоохранение, экология, цифровая трансформация, туризм и другие.
ОАЭ — один из ключевых партнеров Узбекистана в Азиатском регионе. Товарооборот в прошлом году вырос на 21% и составил 626 миллионов долларов. В нашей стране действуют свыше 320 предприятий с участием эмиратского капитала. Портфель реализуемых и перспективных инвестиционных проектов составляет порядка 20 миллиардов долларов.