Олбани
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент Узбекистана и наследный принц Дубая обсудили, как дальше странам развивать сотрудничество

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Узбекистан и ОАЭ примут «дорожную карту» по развитию полномасштабного сотрудничества в стратегических отраслях. Об этом на сегодняшней встрече договорились президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и заместитель премьер-министра, министр обороны, наследный принц эмирата Дубай шейх Хамдан бин Мухаммад Аль Мактум.

Источник: Podrobno.uz

В состав эмиратской делегации также вошли министры по делам правительства, энергетики и инфраструктуры, экономики, государственный министр по вопросам искусственного интеллекта и цифровой экономики.

Стороны рассмотрели вопросы формирования новой долгосрочной повестки дня взаимовыгодного сотрудничества в таких ключевых направлениях, как инвестиции, инновационное развитие, зеленая энергетика, инфраструктура, образование, здравоохранение, экология, цифровая трансформация, туризм и другие.

ОАЭ — один из ключевых партнеров Узбекистана в Азиатском регионе. Товарооборот в прошлом году вырос на 21% и составил 626 миллионов долларов. В нашей стране действуют свыше 320 предприятий с участием эмиратского капитала. Портфель реализуемых и перспективных инвестиционных проектов составляет порядка 20 миллиардов долларов.

Шавкат Мирзиеев
экономика