Президент Узбекистана и наследный принц Дубая обсудили, как дальше странам развивать сотрудничество

ОАЭ — один из ключевых партнеров Узбекистана в Азиатском регионе. Товарооборот в прошлом году вырос на 21% и составил 626 миллионов долларов. В нашей стране действуют свыше 320 предприятий с участием эмиратского капитала. Портфель реализуемых и перспективных инвестиционных проектов составляет порядка 20 миллиардов долларов.