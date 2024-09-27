В Приднестровье допустили провокации в преддверии выборов в Молдавии

Он обратил внимание на то, что фактическое прекращение миротворческой деятельности означает возвращение линии фронта вдоль Днестра. По его словам, власти Молдавии этого боятся, а западники им это категорически не разрешают. «Вот если как-то удастся превратить миротворческую операцию России в полицейскую операцию, забрать у этих людей оружие, для них (Молдавии ред.) это было бы идеально. Чтобы все провокации проходили бы легче. Но, естественно, они так вопрос даже дипломатически боятся ставить панически. А вот так нагнетать мелкими провокациями — пожалуйста! Вот что и происходит. Особенно в избирательной кампании», — подытожил Лицкай.