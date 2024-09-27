В Приднестровье допустили провокации в преддверии выборов в Молдавии

Референдум о евроинтеграции Молдавии пройдет 20 октября, в один день с выборами президента.
«Провокации мелкие будут и немало. Стандартный набор: запрет заезда агитаторов Молдовы на избирательные участки на территории Приднестровья или через территорию Приднестровья. Попытки провоза бюллетеней неучтенных. Нагнетать напряженку в избирательной кампании — это очень необходимо. Создавать такой фон», — сказал Лицкай.
Экс-глава МИД ПМР также отметил, что в Кишиневе сейчас не готовы к радикальным шагам в отношении Приднестровья и российских миротворцев.
«Соглашение от 21 июля 1992 года о порядке проведения, в том числе, миротворческой операции, гласит, что любая сторона, включая Молдову, имеет право выйти из этого соглашения. И в течение шести месяцев соглашение теряет свою силу. Если бы Молдова действительно что-то хотела, не мелкие провокации, а реальный серьезный политический шаг, то поставила бы вопрос о выходе из соглашения. Но это очень большой военный риск. Очень», — отметил Лицкай.
Он обратил внимание на то, что фактическое прекращение миротворческой деятельности означает возвращение линии фронта вдоль Днестра. По его словам, власти Молдавии этого боятся, а западники им это категорически не разрешают. «Вот если как-то удастся превратить миротворческую операцию России в полицейскую операцию, забрать у этих людей оружие, для них (Молдавии ред.) это было бы идеально. Чтобы все провокации проходили бы легче. Но, естественно, они так вопрос даже дипломатически боятся ставить панически. А вот так нагнетать мелкими провокациями — пожалуйста! Вот что и происходит. Особенно в избирательной кампании», — подытожил Лицкай.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.