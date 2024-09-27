Зеленский сказал Трампу, что бои не закончатся до выборов в США

Time накануне написал, что команды украинского президента и республиканца обсуждали их встречу в поместье Мар-а-Лаго во Флориде, но представители Киева отказались, поскольку это могло выглядеть как поддержка предвыборной кампании республиканца. Трамп, по данным украинских источников журнала, «обиделся» из-за того, что Зеленский посетил оружейный завод в Скрэнтоне, где родился и вырос Байден. Однако вечером накануне Трамп сообщил, что все же встретится с Зеленским и опубликовал послание украинского президента с просьбой о встрече. CNN сообщил, что президент Украины продлил свой визит ради встречи с республиканским кандидатом.