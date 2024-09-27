Зеленский сказал Трампу, что бои не закончатся до выборов в США

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом в Trump Tower объяснил, что решил встретиться с обоими кандидатами, поскольку до американских выборов в ноябре боевые действия не кончатся. Трансляцию их встречи ведет CNBC.
«В ноябре американцам предстоит решить, кто станет президентом. Но мы понимаем, что до ноября мы не сможем остановить Путина. Но мы понимаем, что после ноября нам придется принимать решение, и мы надеемся, что сила Соединенных Штатов будет очень велика. Вот почему я решил встретиться с обоими кандидатами», — заявил украинский президент.
Он добавил, что для Киева очень важно «поделиться всеми шагами, которые позволят укрепить Украину», и нужно принять решение об их реализации.
Трамп, в свою очередь, заявил, что если он одержит победу на выборах, то «еще до вступления в должность президента мы сможем найти решение, которое устроит обе стороны». По его словам, «придется очень много работать с обеими сторонами, чтобы попытаться урегулировать этот вопрос», но «это должно закончиться».
Зеленский в ходе визита в США выступил на Генассамблее ООН, встретился с действующим президентом Джо Байденом и кандидатом от демократов Камалой Харрис, а также посетил оборонный завод в Скрэнтоне (штат Пенсильвания). Трамп ранее допускал свою встречу с Зеленским, но затем Reuters и Associated Press сообщили, что она не была назначена.
Time накануне написал, что команды украинского президента и республиканца обсуждали их встречу в поместье Мар-а-Лаго во Флориде, но представители Киева отказались, поскольку это могло выглядеть как поддержка предвыборной кампании республиканца. Трамп, по данным украинских источников журнала, «обиделся» из-за того, что Зеленский посетил оружейный завод в Скрэнтоне, где родился и вырос Байден. Однако вечером накануне Трамп сообщил, что все же встретится с Зеленским и опубликовал послание украинского президента с просьбой о встрече. CNN сообщил, что президент Украины продлил свой визит ради встречи с республиканским кандидатом.
Россия для урегулирования конфликта настаивает на признании суверенитета над республиками Донбасса, Запорожской и Херсонской областями, вошедшими в состав страны по итогам референдума, выводе оттуда украинских войск и закрепленном отказе Украины от вступления в НАТО. Президент Владимир Путин говорил, что это позволило бы «одномоментно, немедленно прекратить боевые действия, сохранить человеческие жизни». Киев отказывается от переговоров на таких условиях и считает их ультиматумом.
После вторжения ВСУ в Курскую область 6 августа Путин назвал переговоры бесперспективными, в Кремле также сказали, что с учетом «авантюры» Россия не намерена разговаривать в настоящий момент. В начале сентября президент заявил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров, «но надо, конечно, разобраться с этими бандитами, которые забрались на территорию» России.