Бывший вице-премьер РФ получил звание почетного гражданина Челябинска

— Я, безусловно, горд получить это почетное звание. И несмотря на то, что уже почти 30 лет в моем паспорте стоит московская прописка, я не стал москвичом. Для меня это как долгая командировка, а Челябинск был и остается тем местом, где я не просто прожил первые 40 лет своей жизни. Это мой дом, мой город, где остались мои родные и мои близкие друзья. И я очень рад, что неразрывно связан с ними, — заявил в ответном слове Виктор Христенко.