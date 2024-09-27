Бывший вице-премьер РФ получил звание почетного гражданина Челябинска

Бывший вице-премьер РФ Виктор Христенко стал почетным гражданином Челябинска. Торжественное вручение нагрудного знака и удостоверения прошло 27 сентября на заседании регионального правления «Союза промышленников и предпринимателей».
— Я, безусловно, горд получить это почетное звание. И несмотря на то, что уже почти 30 лет в моем паспорте стоит московская прописка, я не стал москвичом. Для меня это как долгая командировка, а Челябинск был и остается тем местом, где я не просто прожил первые 40 лет своей жизни. Это мой дом, мой город, где остались мои родные и мои близкие друзья. И я очень рад, что неразрывно связан с ними, — заявил в ответном слове Виктор Христенко.
В администрации Челябинска сообщили, что звание почетного гражданина Христенко присвоили, как высший знак признательности за особые заслуги и достижения, способствующие развитию города и росту его авторитета в Российской Федерации.
— Строя свою политическую и деловую карьеру, Виктор Христенко никогда не забывал о Челябинске: принимал самое активное участие в становлении и развитии местного самоуправления, налаживании межрегиональных и международных связей, создании благоприятного делового климата в городе, — отметили в мэрии Челябинска. — Много времени уделяет благотворительным проектам, развивая спортивную инфраструктуру: при его непосредственном участии в Челябинске появился новый для города вид спорта — гольф. И сегодня все больше челябинских школьников становятся участниками проекта «Гольф на Южном Урале», имея возможность круглогодично заниматься в комфортных условиях.
Виктор Христенко — уроженец Челябинска и выпускник Челябинского политехнического университета (ныне ЮУрГУ). В девяностых годах был первым заместителем губернатора, а затем полпредом президента в Челябинской области. Позже занимал должности министра промышленности России и зампредседателя правительства. С 2016 года стал президентом делового совета Евразийского экономического союза. Женат на Татьяне Голиковой, которая сейчас является заместителем председателя правительства.