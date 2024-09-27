Делегации ряда стран бойкотировали выступление Нетаньяху на Генассамблее ООН

Война между Израилем и «Хамасом» началась с нападения палестинского движения на израильскую территорию 7 октября 2023 года. Было убито 1,2 тыс. израильтян, 5,4 тыс. получили ранения, больше 200 израильтян и иностранцев были взяты в заложники. Израиль проводит ответную военную операцию, в результате которой погибли около 41,5 тыс. палестинцев, около 96 тыс. человек пострадали. С середины сентября ЦАХАЛ также проводит наступательную операцию в Ливане под названием «Стрелы севера». Цель — устранение угрозы со стороны «Хезболлы» для безопасного возвращения 60 тыс. эвакуированных израильтян в приграничные населенные пункты на севере еврейского государства.