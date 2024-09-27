Токаев посетил предприятие с планами расширения до 500 рабочих мест

На открытие предприятия площадью 6 тысяч квадратных метров была выделена финансовая поддержка в размере 1,4 млрд тенге в рамках государственной программы индустриализации.
Глава государства был проинформирован о том, что на фабрике шьют одежду, постельное белье и спецодежду. Сегодня здесь трудится 300 человек. В перспективе планируется увеличить ассортимент продукции и довести количество работников до 500 человек. Необходимое сырье поставляется из соседних Узбекистана и Кыргызстана.
Президент осмотрел швейную фабрику и ознакомился с образцами готовой продукции.