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Токаев посетил предприятие с планами расширения до 500 рабочих мест

Президент Касым-Жомарт Токаев ознакомился с работой швейной фабрики ТОО «JNRAY GROUP», запущенной в этом году в Ордабасинском районе, передает DKnews.kz.

Источник: Akorda

На открытие предприятия площадью 6 тысяч квадратных метров была выделена финансовая поддержка в размере 1,4 млрд тенге в рамках государственной программы индустриализации.

Глава государства был проинформирован о том, что на фабрике шьют одежду, постельное белье и спецодежду. Сегодня здесь трудится 300 человек. В перспективе планируется увеличить ассортимент продукции и довести количество работников до 500 человек. Необходимое сырье поставляется из соседних Узбекистана и Кыргызстана.

Президент осмотрел швейную фабрику и ознакомился с образцами готовой продукции.

экономика
занятость