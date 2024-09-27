Daily Wrap: шведские истребители Gripen — новая надежда для Украины?

Украина выражала заинтересованность в JAS-39 Gripen еще несколько лет назад. Тема их приобретения вновь всплыла после начала масштабной военной операции России, но тогда Киев после переговоров с союзниками остановился на истребителях F-16. Теперь, когда первая партия F-16 уже передана Украине, вопрос о приобретении других истребителей пересматривается, в первую очередь французских Mirage и шведских Gripen.