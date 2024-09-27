Daily Wrap: шведские истребители Gripen — новая надежда для Украины?

Бывший украинский военный летчик Анатолий Храпчинский считает, что истребители Gripen станут отличным дополнением к украинским силам. Это связано с возможностями JAS-39 Gripen, которых нет, например, у истребителей F-16, говорится в статье Daily Wrap.
Украина выражала заинтересованность в JAS-39 Gripen еще несколько лет назад. Тема их приобретения вновь всплыла после начала масштабной военной операции России, но тогда Киев после переговоров с союзниками остановился на истребителях F-16. Теперь, когда первая партия F-16 уже передана Украине, вопрос о приобретении других истребителей пересматривается, в первую очередь французских Mirage и шведских Gripen.
JAS-39 Gripen идеально подходит для Украины?
Gripen был самым дешевым в плане эксплуатации. Он был более доступен в плане инфраструктуры и кадров — авиационно-технических. Стоит отметить, что этот самолет может взлетать с короткой взлетно-посадочной полосы, даже с обычной автомагистрали.
С украинской точки зрения JAS-39 Gripen действительно имеет важные характеристики. Например, F-16 должен обслуживаться в аэропортах, а шведский истребитель способен взлетать с импровизированных взлетно-посадочных полос — для этого достаточно простого участка дороги длиной около 800 метров. Gripen дешевле в обслуживании: по оценкам, час полета на JAS-39 Gripen стоит примерно на 40% меньше, чем на F-16.
К тому же уже в 2023 году было известно, что освоение шведских Gripen оказалось относительно простой задачей для украинских пилотов.
Арсенал истребителя JAS-39 Gripen
JAS-39 Gripen — одномоторный истребитель с треугольным крылом и управляющими поверхностями типа «утка». Длина истребителя составляет около 14 метров. Он может развивать скорость до 2 махов (примерно 2092 км/ч) и действовать на высоте до 18 000 метров. Его основное вооружение включает 27-мм пушку Mauser BK-27, но он также способен нести подвесные ракеты и бомбы с большей разрушительной силой.
В список вооружения, совместимого со шведским истребителем, входят ракеты AIM-9 Sidewinder, IRIS-T, AIM-120 Amraam или AGM-65 Maverick, а также бомбы Mark 82. Кроме того, он может нести крылатые ракеты Taurus KEPD 350, которые Украина пытается приобрести у Германии уже много месяцев. Их дальность действия составляет до 500 километров.
Почему не передали
9 сентября Министерство обороны Швеции объявило об очередном пакете помощи Киеву на 4,6 млрд крон (450 млн долларов).
На данный момент передача JAS Gripen Украине не представляется возможной, поскольку это помешает приоритетному внедрению истребителей F-16.
При этом министр обороны Швеции Тобиас Биллстрем подчеркнул, что решение поставить на паузу передачу JAS-39 Gripen исходит от самой Украины, которая решила сосредоточиться на освоении F-16.
Это вызывает удивление, пишет Focus.ua, учитывая, что компания Saab — производитель этих самолетов, жаловалась на хроническое отсутствие экспортных заказов именно на Gripen, без учета «долгоиграющей» сделки с Бразилией.
Тем не менее ни Швеция, ни Украина не исключает передачу этих истребителей Киеву. Минобороны Швеции отметило, что создаются условия для передачи этих самолетов в будущем, в частности на средства, выделенные в рамках 17-го пакета помощи Украине, приобретаются запчасти для JAS 39 Gripen на сумму около 2,3 млрд шведских крон (около 230 млн долларов).