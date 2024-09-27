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Украинский военком заявил, что большинство мобилизованных не хотят воевать

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Подавляющее большинство жителей Украины, которых мобилизуют на улице, не хотят воевать, заявил сотрудник киевского военкомата Юрий Нестеренко.

Источник: AP 2023

«Восемьдесят процентов тех, кого хватают на улице, не хотят воевать», — приводит газета Monde слова Нестеренко. Он также пожаловался на то, что жителей Украины, которые по своему желанию хотят вступить в ряды ВСУ, очень мало.

По мнению Нестеренко, дополнительным препятствием на пути мобилизации является дурная репутация сотрудников украинских военкоматов. Он также посетовал на то, что руководство страны не заботит качество мобилизуемых.

В интернете широко распространены видео силовой мобилизации на Украине, на которых представители военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.

Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в электронном кабинете призывника. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой «вручения» повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.