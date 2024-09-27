Главы МИД России и Сирии обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Встреча министров в Нью-Йорке на Генассамблее ООН состоялась в пятницу. Глава МИД Сирии заявил, что стороны подписали документ о противодействии санкциям и обсудили двусторонние отношения, но он не обсуждал с министром иностранных дел РФ возможность проведения встречи между президентами Сирии и Турции Башаром Асадом и Реджепом Тайипом Эрдоганом во время саммита БРИКС в Казани.
«Главы внешнеполитических ведомств (России и Сирии — ред.) обсудили текущую ситуацию в ближневосточном регионе в свете продолжающейся эскалации в секторе Газа и резкого обострения обстановки в Ливане, подвергнувшегося массированным израильским авиаударам», — говорится в сообщении Telegram-канала МИД РФ.
Отмечается, что стороны также рассмотрели ситуацию в Сирии и вокруг страны с акцентом на задачи ее комплексного урегулирования при строгом соблюдении принципов уважения суверенитета, единства и территориальной целостности республики.
«Были затронуты актуальные вопросы дальнейшего укрепления российско-сирийских отношений. Подтвержден обоюдный настрой на продолжение тесной координации в ООН и на других многосторонних площадках», — также сказано в сообщении.
Министры подписали российско-сирийскую декларацию о путях и средствах противодействия, смягчения и компенсирования негативных последствий односторонних принудительных мер, добавили в МИД РФ.