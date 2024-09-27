Главы МИД России и Сирии обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Встреча министров в Нью-Йорке на Генассамблее ООН состоялась в пятницу. Глава МИД Сирии заявил, что стороны подписали документ о противодействии санкциям и обсудили двусторонние отношения, но он не обсуждал с министром иностранных дел РФ возможность проведения встречи между президентами Сирии и Турции Башаром Асадом и Реджепом Тайипом Эрдоганом во время саммита БРИКС в Казани.