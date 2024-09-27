«Все кончено». В США сделали заявление после встречи Зеленского с Трампом

Кортеж украинской делегации под усиленной охраной покинул башню Trump Tower в центре Нью-Йорка, где в пятницу проходила встреча с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом, в 11.05 по местному времени (18.05 мск). Переговоры между американским политиком и Зеленским заняли около одного часа. На встрече Трамп выразил надежду, что в случае своей победы на президентских выборах сможет найти «хорошее решение» для обеих сторон конфликта на Украине еще до инаугурации 20 января. Он добавил, что в случае избрания готов работать с обеими сторонами для урегулирования ситуации.