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«Все кончено». В США сделали заявление после встречи Зеленского с Трампом

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский во время своего визита в Соединенных Штатах понимал, что все кончено, заявил американский активист и ветеран Военно-морского флота США Джек Пособец в соцсети Х.

Источник: AP 2023

«Посмотрите на жестикуляцию и мимику Зеленского. Он знает, что все кончено», — написал Пособец.

Кортеж украинской делегации под усиленной охраной покинул башню Trump Tower в центре Нью-Йорка, где в пятницу проходила встреча с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом, в 11.05 по местному времени (18.05 мск). Переговоры между американским политиком и Зеленским заняли около одного часа. На встрече Трамп выразил надежду, что в случае своей победы на президентских выборах сможет найти «хорошее решение» для обеих сторон конфликта на Украине еще до инаугурации 20 января. Он добавил, что в случае избрания готов работать с обеими сторонами для урегулирования ситуации.

Выборы главы государства в США пройдут 5 ноября. Соперником Трампа на них от Демократической партии выступит вице-президент Камала Харрис.

Трамп Дональд