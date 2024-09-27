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РФ уделит повышенное внимание реализации двусторонних документов с Венесуэлой

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Российско-венесуэльское взаимодействие сейчас находится на подъеме, РФ будет уделять повышенное внимание реализации свыше 70 двусторонних соглашений, подписанных в 2021—2023 годах.

Источник: AP 2023

Об этом сказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на встрече с исполнительным вице-президентом, вице-президентом по экономике, министром народной власти по нефти Венесуэлы Делси Родригес.

«Российско-венесуэльское взаимодействие находится на подъеме. Об этом говорит высокая динамика двусторонних контактов, взаимная поддержка в условиях давления Запада на наши страны. За время существования Межправительственной российско-венесуэльской комиссии высокого уровня сторонам удалось добиться значительных успехов в различных областях сотрудничества. Свидетельством этому является подписание в 2021—2023 годах свыше 70 двусторонних документов. Мы будем уделять повышенное внимание их практической реализации», — приводятся его слова в сообщении аппарата вице-премьера.

Чернышенко подчеркнул, что важным шагом на пути дальнейшего укрепления отношений призвана стать встреча на высшем уровне. «Мы будем рады принять президента Николаса Мадуро в Москве в этом году», — заверил он.

На встрече вице-премьер вручил Делси Родригес орден Дружбы, присвоенный по указу президента РФ Владимира Путина. Он также пригласил делегацию Венесуэлы принять участие в Международном спортивном форуме «Россия — спортивная держава», который пройдет 17—19 октября в Уфе.

В свою очередь Родригес выразила уверенность в том, что сотрудничество между Россией и Венесуэлой станет важным шагом к созданию нового мира, где народы стран смогут построить «многообещающее будущее». «Россия, Китай и Индия — наши важные союзники в этом деле. Сегодня мы провели ряд продуктивных встреч, которые подчеркнули нашу решимость укрепить связи между нашими странами. Венесуэла полностью располагает к дальнейшему развитию сотрудничества с Россией», — отметила она.