РФ уделит повышенное внимание реализации двусторонних документов с Венесуэлой

В свою очередь Родригес выразила уверенность в том, что сотрудничество между Россией и Венесуэлой станет важным шагом к созданию нового мира, где народы стран смогут построить «многообещающее будущее». «Россия, Китай и Индия — наши важные союзники в этом деле. Сегодня мы провели ряд продуктивных встреч, которые подчеркнули нашу решимость укрепить связи между нашими странами. Венесуэла полностью располагает к дальнейшему развитию сотрудничества с Россией», — отметила она.