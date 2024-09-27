РФ уделит повышенное внимание реализации двусторонних документов с Венесуэлой

Об этом сказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на встрече с исполнительным вице-президентом, вице-президентом по экономике, министром народной власти по нефти Венесуэлы Делси Родригес.
«Российско-венесуэльское взаимодействие находится на подъеме. Об этом говорит высокая динамика двусторонних контактов, взаимная поддержка в условиях давления Запада на наши страны. За время существования Межправительственной российско-венесуэльской комиссии высокого уровня сторонам удалось добиться значительных успехов в различных областях сотрудничества. Свидетельством этому является подписание в 2021—2023 годах свыше 70 двусторонних документов. Мы будем уделять повышенное внимание их практической реализации», — приводятся его слова в сообщении аппарата вице-премьера.
Чернышенко подчеркнул, что важным шагом на пути дальнейшего укрепления отношений призвана стать встреча на высшем уровне. «Мы будем рады принять президента Николаса Мадуро в Москве в этом году», — заверил он.
На встрече вице-премьер вручил Делси Родригес орден Дружбы, присвоенный по указу президента РФ Владимира Путина. Он также пригласил делегацию Венесуэлы принять участие в Международном спортивном форуме «Россия — спортивная держава», который пройдет
В свою очередь Родригес выразила уверенность в том, что сотрудничество между Россией и Венесуэлой станет важным шагом к созданию нового мира, где народы стран смогут построить «многообещающее будущее». «Россия, Китай и Индия — наши важные союзники в этом деле. Сегодня мы провели ряд продуктивных встреч, которые подчеркнули нашу решимость укрепить связи между нашими странами. Венесуэла полностью располагает к дальнейшему развитию сотрудничества с Россией», — отметила она.