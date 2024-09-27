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Пентагон прокомментировал удар Израиля по Бейруту

США не располагают деталями новой атаки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на Бейрут. Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, передает РИА Новости.

Источник: Reuters

«Прежде всего, хотела бы отметить, что мы не получали заблаговременного уведомления о намерении провести данную операцию», — заявила Сингх.

Она добавила, что министр обороны США Ллойд Остин проводил телефонный разговор с израильским коллегой Йоавом Галантом «в тот момент, когда операция была уже в разгаре».

Сингх также высказалась о возможной наземной операции США в Ливане, заявив, что США не считают ее начало правильным шагом.

Ранее пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил, что Израиль нанес массированный удар по главному военному штабу «Хезболлы» в Бейруте.