Трамп допустил еще одну встречу с Зеленским в ближайшем будущем

Трамп на встрече с Зеленским в Нью-Йорке пообещал в случае победы на выборах урегулировать конфликт на Украине еще до своей инаугурации. Кандидат в президенты США выразил готовность вести работу с обеими сторонами конфликта и отметил, что у него хорошие отношения как с президентом России, так и с украинским лидером. Трамп выступил за справедливое соглашение о мире между Россией и Украиной. Зеленский поддержал это заявление, но заявил о необходимости "надавить" на президента Путина "чтобы он прекратил эту войну".