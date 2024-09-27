Последние зарубежные новости за 27 сентября 2024 года: свежие события текущего дня

Последние зарубежные новости за 27 сентября 2024 года.
Reuters: Путин обозначил «красную линию» для Запада
Путин заявил, что Россия может рассмотреть применение ядерного оружия, если США и их союзники допустят удары Украины по российской территории с использованием западных ракет дальнего радиуса действия.
Frankfurter Rundschau: российские войска уничтожили большое количество западной техники на Украине
Российская армия значительно уничтожила западную технику, переданную Украине. Танковые потери ВСУ увеличиваются: по новым данным, Украина потеряла минимум 935 танков и 6613 боевых машин. Большая часть техники была предоставлена Германией.
CNN: Израиль спрятал взрывчатку внутри батарей доставленных в Ливан пейджеров
По данным CNN, взрывчатка была скрыта в литиевых батареях пейджеров, что делало её невидимой при проверках. Израиль отверг свою причастность к взрывам в Ливане. Из источников стало известно о сложности обнаружения взрывчатки.
New York Times: «звезда» Зеленского гаснет на Капитолийском холме
По мере затягивания конфликта в Украине встреча президента Зеленского в Вашингтоне стала менее торжественной. Если два года назад в конгрессе его ждали с овациями и пакетом помощи, то теперь он столкнулся с сдержанностью законодателей и пренебрежением со стороны спикера палаты.
Bloomberg узнал об угрозе срыва поставок оружия Украине в 2025 году
Поставки военной помощи Украине на 2025 год находятся под угрозой из-за нехватки финансирования. Некоторые союзники сталкиваются с трудностями в получении денег, а другие отказываются увеличивать поддержку. Киев пытается убедить партнеров выполнить свои обязательства.