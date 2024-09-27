Последние зарубежные новости за 27 сентября 2024 года: свежие события текущего дня

По мере затягивания конфликта в Украине встреча президента Зеленского в Вашингтоне стала менее торжественной. Если два года назад в конгрессе его ждали с овациями и пакетом помощи, то теперь он столкнулся с сдержанностью законодателей и пренебрежением со стороны спикера палаты.