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Последние зарубежные новости за 27 сентября 2024 года: свежие события текущего дня

Ключевые зарубежные новости за 27 сентября 2024 года из мировых СМИ. Обзор главных иностранных событий в областях политики, экономики и культуры, которые произошли за границей сегодня, в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Последние зарубежные новости за 27 сентября 2024 года.

Reuters: Путин обозначил «красную линию» для Запада

Источник: Пресс-служба Президента России

Путин заявил, что Россия может рассмотреть применение ядерного оружия, если США и их союзники допустят удары Украины по российской территории с использованием западных ракет дальнего радиуса действия.

Frankfurter Rundschau: российские войска уничтожили большое количество западной техники на Украине

Источник: AP 2023

Российская армия значительно уничтожила западную технику, переданную Украине. Танковые потери ВСУ увеличиваются: по новым данным, Украина потеряла минимум 935 танков и 6613 боевых машин. Большая часть техники была предоставлена Германией.

CNN: Израиль спрятал взрывчатку внутри батарей доставленных в Ливан пейджеров

По данным CNN, взрывчатка была скрыта в литиевых батареях пейджеров, что делало её невидимой при проверках. Израиль отверг свою причастность к взрывам в Ливане. Из источников стало известно о сложности обнаружения взрывчатки.

New York Times: «звезда» Зеленского гаснет на Капитолийском холме

Источник: AP 2023

По мере затягивания конфликта в Украине встреча президента Зеленского в Вашингтоне стала менее торжественной. Если два года назад в конгрессе его ждали с овациями и пакетом помощи, то теперь он столкнулся с сдержанностью законодателей и пренебрежением со стороны спикера палаты.

Bloomberg узнал об угрозе срыва поставок оружия Украине в 2025 году

Источник: РИА "Новости"

Поставки военной помощи Украине на 2025 год находятся под угрозой из-за нехватки финансирования. Некоторые союзники сталкиваются с трудностями в получении денег, а другие отказываются увеличивать поддержку. Киев пытается убедить партнеров выполнить свои обязательства.