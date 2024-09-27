«Эта цена превышает тяжелые потери элитных войск и большого количества техники», — подчеркнул эксперт.
По мнению Брайена, Владимир Зеленский и главком ВСУ Александр Сырский будут подвержены значительной критике за операцию в Курской области, которая считается тактическим и стратегическим провалом. Он предполагает, что это может привести к концу правительства главы киевского режима.
В пятницу в Минобороны России сообщили, что группировка «Север» отразила пять контратак ВСУ в направлении Любимовки и Плехово в Курской области, украинские силы потеряли до 30 человек, один сдался в плен.
Подразделения ВСУ шестого августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в регионе завершится разгромом противника и выходом на госграницу.