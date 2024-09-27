Зеленский покинул США без разрешения на удары вглубь РФ западным оружием

Ранее газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что США по-прежнему обсуждают возможное решение по нанесению ударов вглубь территории РФ западным оружием, несмотря на позицию Пентагона, что это вряд ли будет иметь стратегическую пользу для Киева. При этом газета The Times предположила, что Зеленский вернется из Соединенных Штатов, не добившись снятия ограничения на удары по России западными ракетами большой дальности.