Зеленский покинул США без разрешения на удары вглубь РФ западным оружием

По словам главы государства, во время своего визита в Соединенные Штаты он представил «план победы» администрации в Вашингтоне.
«Теперь на уровне наших команд мы будем работать, чтобы наполнить каждый шаг, каждое решение. Все ключевое для Украины — на столе у партнеров, все рассматривается. Дальнобойность, оборонный пакет, санкции против России, шаги по российским активам», — сказал Зеленский в видеообращении в своем Telegram-канале, подводя итоги поездки.
Ранее газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что США по-прежнему обсуждают возможное решение по нанесению ударов вглубь территории РФ западным оружием, несмотря на позицию Пентагона, что это вряд ли будет иметь стратегическую пользу для Киева. При этом газета The Times предположила, что Зеленский вернется из Соединенных Штатов, не добившись снятия ограничения на удары по России западными ракетами большой дальности.