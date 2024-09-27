США объявили об окончании международной миссии в Ираке и выводе войск

США ввели войска в Ирак в 2003 году в рамках операции «Шок и трепет» против Саддама Хусейна, в 2007 году, на пике, американский контингент в этой стране составлял 170 тыс. военных, пишет AP. Впоследствии администрация президента Барака Обамы договорилась о сокращении численности войск, и в декабре 2011 года в стране оставалось небольшое количество военнослужащих. Однако в 2014 году США решили вернуть солдат по просьбе иракской стороны из-за усиления «Исламского государства». Боевая миссия США официально завершилась в 2021 году.