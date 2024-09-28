Полиция Молдавии провела обыски по делу о дестабилизации в стране

КИШИНЕВ, 28 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции и прокуратуры Молдавии проводят несколько обысков в рамках уголовного дела о попытках дестабилизации ситуации в стране. Об этом сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба полиции, которая обещала позднее выступить с подробностями.
В марте этого года глава Генерального комиссариата полиции Молдавии Виорел Чернэуцану обвинил оппозицию в планах дестабилизировать ситуацию в стране.
Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на газ и электроэнергию. С 2022 года в республике периодически проходят массовые акции протеста оппозиции.