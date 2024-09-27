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Блинкен предостерег от нападения на силы США на Ближнем Востоке

НЬЮ-ЙОРК, 27 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен предостерег заинтересованные силы от нападения на американских военных на Ближнем Востоке на фоне обострения конфликта на границе Израиля и Ливана.

Источник: Reuters

«Я хочу ясно дать понять тем, кто использует этот момент для нападения на американские силы и американские интересы в регионе. Соединенные Штаты примут все меры для защиты наших людей», — сказал Блинкен на пресс-конференции в Нью-Йорке.