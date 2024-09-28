Пентагон не называет эскалацией удар Израиля по Бейруту и проводит оценку

ЦАХАЛ нанес авиаудар по главному штабу "Хезболлы" в Бейруте. Целью Тель-Авива был генсек "Хезболлы" Насралла из-за того, что он отказался прекратить атаки на Израиль и порвать сотрудничество с ХАМАС. Источники американских СМИ утверждают, что Насралла мог быть в здании, по которому пришелся удар, однако собеседник Al-Arabiya назвал операцию неудачной. В результате удара, по данным Минздрава Ливана, погибли два человека, еще более 70 пострадали. На этом фоне премьер Нетаньяху срочно вылетел в Израиль из США. В Пентагоне заявили, что не знали о готовящейся операции ЦАХАЛ.