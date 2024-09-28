В НИУ ВШЭ назвали давление Запада причиной обновления ядерной доктрины РФ

«Безусловно, это просто изменение ядерной доктрины, давно назревшее. И, конечно, оно относится к любой стране, которая может напасть на Россию при поддержке ядерных держав», — сказал он Пятому каналу.
Караганов отметил, что в доктрине по ЯО существовала «серая зона» в виде пункта об ответе на встречный пуск ракет. Смысл этого пункта заключается в уменьшении риска массового пуска ракет по территориям РФ за счет расширения понятия «ответный удар». В новой редакции доктрины по ЯО Россия имеет право применить ядерное оружие, если имеет достоверное подтверждение того, что противник уже совершил пуск своих боеголовок.
По мнению эксперта, подобный подход работает, так как «американцы уже де-факто отказались от поставки дальнобойных ракет», так как они «понимают, что ответ может быть крайне болезненным для них».
«Я, как и многие мои коллеги, направлял уже около года, даже больше года, свои предложения об изменении ядерной доктрины. Какие-то эти предложения были, видимо, приняты, какие-то еще нет, но у нас еще нет самого нового текста», — отметил Караганов.
По словам эксперта, с изменением доктрины по ЯО Россия сможет полноценно показать своим соперникам на Западе, что она способна дать полноценный ответ на ядерную атаку и применить собственный арсенал в ответ.
«[Западные противники] обнаглели. Мы сами себе связали руки, когда приняли ядерное сдерживание и положили начало расширению НАТО, а затем в известной мере они сами проложили дорогу к их регрессии. Если бы мы раньше активизировали свое ядерное сдерживание, то скорее всего, всех этих неприятных событий и не произошло. Но лучше поздно, чем никогда», — подчеркнул эксперт.
В среду, 25 сентября, президент России Владимир Путин заявил, что основы государственной политики в области ядерного сдерживания необходимо адаптировать к современным реалиям. Так, агрессию против России со стороны любого неядерного государства с участием или при поддержке ядерного предлагается рассматривать как их совместное нападение. Также четко фиксируются условия перехода РФ к применению ядерного оружия, отметил российский лидер.
Комментируя это, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что обновление ядерной доктрины РФ нужно считать определенным сигналом для недружественных стран. Он также добавил, что решение о публикации новой версии доктрины будет приниматься позднее.
26 сентября американский политолог Гарланд Никсон заявил, что причиной изменения в ядерной доктрине РФ стало давление со стороны Запада. По его словам, любая страна, особенно ядерная держава, которая бы столкнулась с подобной угрозой, поступила бы как Россия.