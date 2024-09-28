В НИУ ВШЭ назвали давление Запада причиной обновления ядерной доктрины РФ

«[Западные противники] обнаглели. Мы сами себе связали руки, когда приняли ядерное сдерживание и положили начало расширению НАТО, а затем в известной мере они сами проложили дорогу к их регрессии. Если бы мы раньше активизировали свое ядерное сдерживание, то скорее всего, всех этих неприятных событий и не произошло. Но лучше поздно, чем никогда», — подчеркнул эксперт.