«В глубокой беде»: в США рассказали, что ждет Украину через пару месяцев

Как отмечает издание, помимо отключений воды и отопления, главной «жертвой» окажется и так «изношенная психика» населения. Как заявил на условиях анонимности высокопоставленный украинский чиновник, по мере наступления зимы волнения среди населения будет возрастать.
«Этой зимой мы можем оказаться в глубокой, глубокой беде», — приводит его слова WP.
В материале также отмечается, что плохое моральное состояние населения может оказывать непосредственное воздействие на ситуацию на фронте из-за сокращения пожертвований со стороны населения.
«Но холодные дни наступят и темнота, в конце концов, наступит. А это может стать причиной изменения отношения украинцев к войне», — предупреждают авторы материала.
На Украине из-за дефицита в энергосистеме регулярно применяются графики отключений света во всех регионах. Исключение делается для предприятий критической инфраструктуры, а также тех промышленных предприятий, которые импортируют 80 процентов электроэнергии для своих потребностей.
В начале сентября Центр противодействия дезинформации при СНБО опубликовал прогноз эксперта украинского Института энергетических стратегий Юрия Корольчука. По одному из сценариев, в ближайшую зиму жители Украины будут проводить без тепла и света до 20 часов в сутки. Отмечается, что такое возможно, если будут продолжаться удары по энергетической инфраструктуре в сочетании с некоторыми другими условиями. По оптимистичному прогнозу специалиста, отключения света могут длиться до 12 часов в сутки.
Российские войска с октября 2022 года наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как ранее признали в «Укрэнерго», объем повреждений энергообъектов чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей.