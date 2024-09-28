Подсчитано, сколько США сэкономят при поставках Киеву «просроченных» JSOW

Когда Байден объявил в четверг об очередном пакете военной помощи для Украины с ориентировочной стоимостью 375 миллионов долларов, он представил JSOW как новое оружие, которое усилит возможности Киева по нанесению ударов на большие расстояния.
Система JSOW, впервые развернутая в 1999 году, включает несколько вариантов. Базовая конфигурация, известная как AGM-154A, может содержать 145 суббоеприпасов BLU-97, которые представляют собой тип боеприпасов, используемых в качестве кассетных бомб.
В связи с опасениями относительно потенциального ущерба кассетных бомб для гражданского населения, были представлены дополнительные варианты, в том числе AGM-154B с шестью контейнерами BLU-108B/B, а также AGM-154C c 500-фунтовой (около 226,8 килограмма) боеголовкой. Более поздний вариант, известный как AGM-154C-1, — это оружие с сетевыми средствами, способное атаковать неподвижные наземные и движущиеся морские цели.
По сообщениям СМИ, Украина, как ожидается, получит базовую конфигурацию AGM-154A с эффективной дальностью 14 миль (22,5 километра) при пуске на малой высоте и 80 миль (128,7 километра) при пуске на большой высоте.
Хотя система JSOW, особенно при пуске на большой высоте, может помочь улучшить дальность поражения применяемых Киевом истребителей F-16, поставка устаревающего оружия, срок службы которого составляет 20 лет, может также помочь армии США экономить миллионы долларов каждый год на затратах на техобслуживание.
Согласно незасекреченному докладу Пентагона о программе JSOW, выпущенному в марте 2015 года, армия США решила прекратить закупки последней версии JSOW, известной как AGM-154C-1, после 2015 финансового года.
Прекращение закупок JSOW привело к увеличению средней стоимости единицы AGM-154A на целых 20%, что вынудило американскую армию сократить количество закупаемых ракет на 817 штук.
ВМС и ВВС США закупили в общей сложности 2517 единиц AGM-154A на фоне первоначального плана, рассчитанного на 3334 единицы, следует из доклада Пентагона.
Согласно докладу, большая часть AGM-154A для ВМС и ВВС США была произведена до 2005 года. Поскольку вариант AGM-154A рассчитан на 20-летний срок службы, у большей части единиц этого варианта JSOW, находящихся на складах США, этот срок, как ожидается, истечет в ближайшем будущем.
Кроме того, согласно докладу Пентагона, стоимость эксплуатации и техобслуживания 2517 единиц AGM-154A будет достигать целых 20,2 миллиона долларов каждый год.
Передача Киеву варианта AGM-154A с истекающим сроком службы по сути позволит американским военным избавиться от системы вооружений, от которой они решили отказаться в 2015 году, и ежегодно экономить миллионы долларов на расходах по эксплуатации и техобслуживанию.
Согласно докладу Пентагона, на складах у армии США находится 3185 единиц варианта AGM-154C, стоимость ежегодного обслуживания которых оценивается в 95 миллионов долларов. Средняя стоимость варианта AGM-154C выросла из-за прекращения закупок на целых 45%, что вынудило американских военных сократить число закупаемых единиц с семи тысяч до 3185.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.