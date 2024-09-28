Олбани
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ван И призвал США перестать очернять Китай из-за Украины

США необходимо перестать очернять Китай из-за позиции Пекина по Украины, заявил глава МИД КНР Ван И на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Его слова приводит РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

«США следует прекратить очернять Китай и перекладывать вину, без разбора вводить санкции, а также перестать использовать это для создания противостояния и разжигания блоковой конфронтации», — подчеркнул дипломат.

Ван И добавил, что позиция Китая по Украине является открытой, Пекин настаивает на переговорах и содействии мирному урегулированию.

Ранее глава китайского МИД заявил, что украинский конфликт становится все более разрушительным, в связи с чем Пекин призывает не расширять зону боевых действий и не атаковать АЭС. Дипломат назвал текущую ситуацию неустойчивой и призвал к тому, чтобы все стороны конфликта были «искренне привержены продвижению мирных переговоров».

дипломатия