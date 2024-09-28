Ван И призвал США перестать очернять Китай из-за Украины

«США следует прекратить очернять Китай и перекладывать вину, без разбора вводить санкции, а также перестать использовать это для создания противостояния и разжигания блоковой конфронтации», — подчеркнул дипломат.
Ван И добавил, что позиция Китая по Украине является открытой, Пекин настаивает на переговорах и содействии мирному урегулированию.
Ранее глава китайского МИД заявил, что украинский конфликт становится все более разрушительным, в связи с чем Пекин призывает не расширять зону боевых действий и не атаковать АЭС. Дипломат назвал текущую ситуацию неустойчивой и призвал к тому, чтобы все стороны конфликта были «искренне привержены продвижению мирных переговоров».